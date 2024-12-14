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Haberler Voleybol VakıfBank 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

VakıfBank 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi’nin 13’üncü haftasında VakıfBank’ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 22:04
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VakıfBank 1-3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 13'üncü haftasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 19-25, 16-25, 25-23 ve 16-25 sona erdi. Mücadelenin en skorer ismi aldığı 18 sayıyla Eczacıbaşı Dynavit'te Tijana Boskovic oldu.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Caner Çildir, Tuncay Sevim

VAKIFBANK: Frantti, Cansu Özbay, Ayça Kalaç (L), Van Ryk, Bosetti, Sila Çalışkan, Xinyue, Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Bahar Akbay, Markova

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Simge Aköz (L), Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Elif Şahin, Rettke, Stevanovic

SETLER: 19-25, 16-25, 25-23, 16-25

SÜRE: 106 dakika (25', 29', 28', 24')

Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Zeren Spor - Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-0 (30-28, 25-19, 25-20)

Sarıyer Bld. - Nilüfer Bld. Eker: 3-2 (20-25, 25-21, 23-25, 25-12, 15-8)

Fenerbahçe Medicana - Aydın BBSK: 3-1 (21-25, 25-16, 25-18, 25-15)

Bahçelievler Bld. - Türk Hava Yolları: 0-3 (16-25, 23-25, 18-25)

Kaynak: DHA

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