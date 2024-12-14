Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı canlı | Fenerbahçe - Aydın BB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftasında Aydın BB'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDİCANA - AYDIN BB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma FBTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana haftaya ikinci, 5 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Aydın Büyükşehir Belediyespor 9. sırada girdi.