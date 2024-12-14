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Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı canlı | Fenerbahçe - Aydın BB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı canlı | Fenerbahçe - Aydın BB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe Medicana ile Aydın BB 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 12:50
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Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı canlı | Fenerbahçe - Aydın BB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftasında Aydın BB'yi konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDİCANA - AYDIN BB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Medicana - Aydın BB maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşma FBTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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12 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe Medicana haftaya ikinci, 5 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Aydın Büyükşehir Belediyespor 9. sırada girdi.

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