Beşiktaş - Eczacıbaşı MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Eczacıbaşı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı 22 Ekim Cuma günü saat 18.00'de TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

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