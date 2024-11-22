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Haberler Voleybol Beşiktaş - Eczacıbaşı MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Beşiktaş - Eczacıbaşı MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Eczacıbaşı 10. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 08:50 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 09:00
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Beşiktaş - Eczacıbaşı MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Eczacıbaşı'nı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı 22 Ekim Cuma günü saat 18.00'de TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

👉Beşiktaş - Eczacıbaşı maçı CANLI İZLE👈

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