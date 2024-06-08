Türkiye 3-1 İran (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIVB Erkekler Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabındaki üçüncü maçında İran ile karşılaştı. Japonya'nın Fukuoka bölgesinde yer alan Kitakyushu kentindeki General Exhibition Center'da oynanan mücadelede Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı.
İlk defa yer aldığı Milletler Ligi'ndeki ilk 6 maçtan mağlup ayrılan milli takım organizasyonun ilk galibiyetini aldı.
Milli takımın Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan
Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül
Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu