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Türkiye 3-1 İran (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIVB Erkekler Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 08:24
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Türkiye 3-1 İran (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIVB Erkekler Milletler Ligi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi Japonya etabındaki üçüncü maçında İran ile karşılaştı. Japonya'nın Fukuoka bölgesinde yer alan Kitakyushu kentindeki General Exhibition Center'da oynanan mücadelede Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı.

İlk defa yer aldığı Milletler Ligi'ndeki ilk 6 maçtan mağlup ayrılan milli takım organizasyonun ilk galibiyetini aldı.

Milli takımın Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

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