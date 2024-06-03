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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 2. haftayı 5'inci sırada tamamladı

Son dakika spor haberleri... A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasını ABD galibiyetiyle tamamlarken, ligde de 5'inci sırada yer aldı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 16:09
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Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde 2. haftayı 5'inci sırada tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasını ABD galibiyetiyle tamamlarken, ligde de 5'inci sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran Filenin Sultanları, 2024 FIVB Milletler Ligi'de şu ana kadar 8 maça çıkarken, 6 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, Antalya ve ABD etaplarındaki sonuçlarla 18 puan toplayarak, ilk 2 haftayı 5'inci sırada tamamladı.

Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'nin 14-19 Mayıs tarihlerindeki Antalya etabında 4 maç oynadı. İlk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Hollanda'yı 3-1 yenip, İtalya'ya ya ise 3-1 mağlup oldu. Milliler, son maçında da Fransa'yı 3-0'la geçti.

A Milli Takım, FIVB Milletler Ligi'nin ABD'deki ikinci haftasında da oynadığı 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları, Almanya ve Sırbistan'ı 3-1'lik skorlarla geçerken, Güney Kore'yi set vermeden 3-0, ev sahibi ABD'yi ise çekişmeli maçın sonunda 3-2 mağlup ederek haftayı 4 galibiyetle tamamladı.

FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2'nci hafta sonunda 8 maçın 6'sından galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, 18 puanla ligde 5'inci sırada yer aldı.

LİGİN EN SKORERİ VARGAS

Milli oyuncu Melissa Vargas, toplam 187 sayıyla FIVB Milletler Ligi'nin ilk 2 haftasında en skorer isim oldu. Vargas'ı 161 sayıyla Japonya'dan Sarina Koga ve 153 sayıyla Kanada'dan Kiera Van Ryk takip etti.

VARGAS, 121 KM/H HIZLA GİDEN SMACIYLA REKOR KIRDI

A Milli Takım'ın en skorer oyuncu Melissa Vargas, ABD'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmada bir de rekora imza attı. Mücadelenin 2'nci setinde Milli Takım'ın 23'üncü sayısını atan Vargas, 121 km/h hızla giden smacıyla rekor kırdı.

ÜÇÜNCÜ HAFTA HONG KONG'DA OYNANACAK

Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta müsabakalarında 12 Haziran'da Tayland, 13 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 15 Haziran'da Çin ve 16 Haziran'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİLERİN DÜNYA SIRALAMASINDAKİ LİDERLİĞİ DEĞİŞMEDİ

Ay-yıldızlılar, FIVB Milletler Ligi'nde tamamlanan ilk 2 haftanın ardından dünya sıralamasındaki liderliğini de sürdürdü. Filenin Sultanları'nın 388.69 puanla zirvede yer aldığı sıralamada 382.13 puanla Brezilya ikinci, 373.16 puanla da Polonya üçüncü sırada yer aldı.

FİNALE DOĞRU

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde, finallere ev sahipliği yapan Tayland ile birlikte en güçlü yedi takım doğrudan dört çeyrek final, iki yarı final ve bronz ve altın madalya maçları olmak üzere toplam sekiz maçtan oluşan eleme aşamasına geçecek.

1'inci sıradaki takım 8'inci sıradaki takıma, 2'nci sıradaki takım 7'nci sıradaki takıma, 3'üncü sıradaki takım 6'ncı sıradaki takıma, 4'ünü sıradaki takım da 5'inci sıradaki takıma karşı çeyrek final maçı oynayacak.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Tayland, final turuna katılmayı garantileyecek ancak ön eleme turunu ilk sekizde bitiremezse, sekizinci sıradaki takımın yerine geçecek ve seri başı olarak oynayacak.

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