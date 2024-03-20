Anlamlı proje

Vakıfbank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin kız çocuklarının geleceğe umutla bakabilmeleri için 2018'de hayata geçirdiği ve VakıfBank'ın sponsorluğunda yapılan 'Yarının Sultanları' projesinin bu yılki ikinci ayağı Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Giovanni Guidetti ile yardımcıları Saim Pakkan, Ahmetcan Erşimşek ve Fikret Ceylan proje kapsamında Zonguldak etabının ardından Kırklareli'nde de kız çocuklarına teorik ve pratik voleybol eğitimi verdi. Kırklareli İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla yapılan etkinliğe Genel Menajer Banu Can Schürmann ve Kulüp Müdürü Levent Özvarnalı da katıldı.

UMUT IŞIĞI OLDUK

Vakıfbank Başatrenörü Guidetti, "Projenin bu yılki ikinci etabı için Kırklareli'ne geldik. Yine gözlerinde umut ve kalplerinde voleybol sevgisi olan kız çocuklarıyla buluştuk. Voleybolu öğrenmek isteyen çocuklarla bir araya geldikçe bizim de projenin devamı için daha büyük bir isteğimiz ve heyecanımız oluşuyor. VakıfBank da bu yolculukta bize eşlik ediyor ve katkılarıyla beraber istediğimiz verimi alıyoruz. Kız çocuklarının hayatlarına umut ışığı olmak bizlerin en büyük mutluluğu" dedi. Kulüp Menajeri Banu Can Schürmann da "Guidetti'nin bu anlamlı yolculuğuna destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.