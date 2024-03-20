Final aşkına

Filede bugün iki takımımız Avrupa'da finale çıkmak için sahne alacak. Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında bugün İtalyan ekibi A.Carraro Imoco'yu Burhan Felek'te saat 19.00'da konuk edecek. İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçından 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde finale adını yazdıracak. Turuncu- beyazlıların, 3-2 kazanması durumunda ise turu geçen taraf altın setle belli olacak.

HEDEFİMİZ ALTIN SET

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı da CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanşında bugün Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki maç 19.00'da başlayacak. İlk maçta Jastrzebski Wegiel'e deplasmanda 3-0 yenilen Ziraat Bankkart, sahasında rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde maçı altın sete taşıyacak. Bu durumda turu geçen takım, 15 sayılık altın set sonucu belli olacak. Başkent ekibi, rakibinin iki set alması veya yenilmesi halinde ise organizasyona veda edecek.