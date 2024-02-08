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Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Guaguas Las Palmas'la eşleşti

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 6 maçı da kazanarak grup aşamasını yenilgisiz lider tamamlayarak tarihinde ilk kez organizasyonun çeyrek finalinde mücadele etmeye hak kazanan Ziraat Bankkart, çeyrek finalde İspanya'nın Guaguas Las Palmas ekibiyle eşleşti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 10:21
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Ziraat Bankkart'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Guaguas Las Palmas'la eşleşti

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 6 maçı da kazanarak grup aşamasını yenilgisiz lider tamamlayarak tarihinde ilk kez organizasyonun çeyrek finalinde mücadele etmeye hak kazanan Ziraat Bankkart, bu turda İspanya'nın Guaguas Las Palmas ekibiyle eşleşti.

Ziraat Bankkart, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finalde direkt mücadele etme hakkı almıştı. Guaguas Las Palmas ise Çekya temsilcisi VK Lvi Prag'ı eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

İki takım arasındaki çeyrek finalin ilk maçı 27 Şubat tarihinde TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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