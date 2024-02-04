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Fenerbahçe Opet 3 - 0 Galatasaray Daikin | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 19:34
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Fenerbahçe Opet 3 - 0 Galatasaray Daikin | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, Aslı Kalaç'ın smaçları, Fedorovtseva'nın da etkili servisleriyle ilk sette skoru 6-2'ye getirdi. Galatasaray Daikin, Cuttino ve İlkin Aydın'la etkili olmaya çalışsa da sarı-lacivertli ekipte Meliha Diken ve Eda Erdem Dündar'ın savunmadaki başarılı oyunuyla skor 10-5 oldu.

Molanın ardından Eggleston ve Cuttino'nun servis serilerinde Galatasaray Daikin farkı 1 sayıya indi: 15-14.

Fenerbahçe Opet'te oyuna dahil olan De Souza'nın file önündeki etkili oyunu, farkın açılmasını sağlarken, sarı-lacivertliler ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sette Galatasaray Daikin'de İlkin Aydın ve Cuttino, Fenerbahçe Opet'te de Drca ve Aslı Kalaç file önündeki etkili oyunlarıyla öne çıkan isimler oldu. Karşılıklı sayılarla ilk bölüm 14-12 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle geçildi. Son bölüme 20-16 önde giren sarı-lacivertli takım, De Souza'nın oyuna dahil olmasıyla farkı daha da açtı ve seti 25-18 kazandı.

Fenerbahçe Opet üçüncü sete blok sayılarıyla başladı. Eda Erdem'in sert savunması, Drca ve Aslı'nın da smaçlarıyla setin başında farkı açan sarı-lacivertliler, skoru 10-3'e getirdi. Maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli takım, üçüncü seti de 25-20 kazandı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, ligde 17. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Daikin ligde 10. yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Onur Coşkun, Erol Akbulut

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Drca, Stkysiak, Fedorovtseva (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Fatma Beyaz, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-18, 25-20

Süre: 75 dakika (25, 25, 25)

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