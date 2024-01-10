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Vasas 1-3 Eczacıbaşı (Maç sonucu ÖZET)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda Macaristan ekibi Vasas Obuda ile karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı maçtan 3-1 galip ayrılarak grubunda 5'te 4 yaptı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 22:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 23:00
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Vasas 1-3 Eczacıbaşı (Maç sonucu ÖZET)

CEV Şampiyonlar Ligi B grubunda temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan ekibi Vasas Obuda ile karşı karşıya geldi.

ERD Arena'da oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.

Maçta ilk seti 25-15 alan Eczacıbaşı ikinci seti de 25-16'lık skorla önde bitirdi. Üçüncü sette Vasas 25-20 ile durumu 2-1'e getirse de sarı siyahlı temsilcimiz dördüncü seti 25-22 kazandı ve rakibini 3-1 ile geçti.

Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda 5'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükselterek 2. sırada yer aldı.

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. maçında 16 Ocak Salı günü saat 17.00'de grup lideri İtalyan temsilcisi Scandicci 'yi sahasında ağırlayacak.

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