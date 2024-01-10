Vasas 1-3 Eczacıbaşı (Maç sonucu ÖZET)

CEV Şampiyonlar Ligi B grubunda temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Macaristan ekibi Vasas Obuda ile karşı karşıya geldi.

ERD Arena'da oynanan müsabaka saat 21.00'de başladı.

Maçta ilk seti 25-15 alan Eczacıbaşı ikinci seti de 25-16'lık skorla önde bitirdi. Üçüncü sette Vasas 25-20 ile durumu 2-1'e getirse de sarı siyahlı temsilcimiz dördüncü seti 25-22 kazandı ve rakibini 3-1 ile geçti.

Bu sonucun ardından Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu'nda 5'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükselterek 2. sırada yer aldı.

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. maçında 16 Ocak Salı günü saat 17.00'de grup lideri İtalyan temsilcisi Scandicci 'yi sahasında ağırlayacak.