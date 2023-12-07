Haberler Voleybol Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Kariyeriyle ilgili konuşan yıldız voleybolcu, yurt dışına transferi hakkındaki soruya cevap verdi. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster? programına katılan Zehra Güneş, Volkan Demirel'i joker seçme nedenini açıkladı. İşte o sözler...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:17
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Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, Hürriyet'in sorularını yanıtladı.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Zehra, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de Volkan Demirel'i joker yapması ve yurt dışına transfer konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Zehra Güneş'in sözleri...

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Bu zamana kadar hiç yurt dışı tecrüben olmadı. Kariyerinin bir noktasında bu tecrübeyi yaşamak ister misin?

Tabii ki her sporcunun hayalidir bu. Uluslararası bir takımda oynamak, Vakıfbank'ta oynamak, Eczacıbaşı'nda oynamak, Fenerbahçe'de oynamak.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Şu an hayatımda ne istediğimi anladığım bir noktadayım ama bundan önce de gerçekten kendimi sevgiden besleyen bir insanım.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Zaman ne getirir bilmiyorum. Gerçekten sevgiyi hissedebileceğim ve kendim olabileceğim bir yerde kalmayı tercih ederim.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Cumhuriyetimizin 100. yılında bir yarışmaya katıldın. Volkan Demirel'e sorduğun soru da çok konuşuldu. Nasıl bir tecrübeydi senin için?

'Kim Milyoner Olmak İster?' gerçekten çok farklı bir tecrübeydi. Küçüklüğümden beri izlediğim, televizyonda ailece açıp tahminlerde bulundun bir programdı. Her zaman ben soruları bilirdim abim yanımda, ' Zehra orada olmak o kadar kolay değil' derdi.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Oraya gittiğimde tam olarak ne olduğunu anladım. Gerçekten inanılmaz bir platform. Çok heyecan verici ve bildiğini unutturan bir yer.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Volkan Demirel'i koymamızın nedeni, oradan kazandığım tutarı Hatay'da benim hayranım olan Ceren'in takımına bağışta bulunmak istedim.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Volkan abi de bu zamana kadar Hatay için çok fazla yardım yapıp gecesini gündüzüne katmış birisi. Onun da yardımının olması onu da çok mutlu eder diye düşündüm. İyi ki de koyduk çünkü benim futbol oynayan hiçbir bilgim yok. Gerçekten hatta arkadaşlarım, 'Nasıl bilemezsin?' dedi.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Asla futbolla alakalı bir bilgim yok. Volkan abinin de jokerlerde olması benim için çok iyi oldu. Çok güzel bir işe imza attık.

Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Dilerim orada gelecek vadeden küçük kız çocuklarımızın elinden tutup, bir nebze de olsa yardım edebilmişizdir.

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