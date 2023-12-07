Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."

Şu an hayatımda ne istediğimi anladığım bir noktadayım ama bundan önce de gerçekten kendimi sevgiden besleyen bir insanım.

Cumhuriyetimizin 100. yılında bir yarışmaya katıldın. Volkan Demirel'e sorduğun soru da çok konuşuldu. Nasıl bir tecrübeydi senin için? 'Kim Milyoner Olmak İster?' gerçekten çok farklı bir tecrübeydi. Küçüklüğümden beri izlediğim, televizyonda ailece açıp tahminlerde bulundun bir programdı. Her zaman ben soruları bilirdim abim yanımda, ' Zehra orada olmak o kadar kolay değil' derdi.