Zehra Güneş açıkladı! "Volkan Demirel'i seçtim çünkü..."
VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Kariyeriyle ilgili konuşan yıldız voleybolcu, yurt dışına transferi hakkındaki soruya cevap verdi. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster? programına katılan Zehra Güneş, Volkan Demirel'i joker seçme nedenini açıkladı. İşte o sözler...
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:15 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:17
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Şu an hayatımda ne istediğimi anladığım bir noktadayım ama bundan önce de gerçekten kendimi sevgiden besleyen bir insanım.
Zaman ne getirir bilmiyorum. Gerçekten sevgiyi hissedebileceğim ve kendim olabileceğim bir yerde kalmayı tercih ederim.
Cumhuriyetimizin 100. yılında bir yarışmaya katıldın. Volkan Demirel'e sorduğun soru da çok konuşuldu. Nasıl bir tecrübeydi senin için?
'Kim Milyoner Olmak İster?' gerçekten çok farklı bir tecrübeydi. Küçüklüğümden beri izlediğim, televizyonda ailece açıp tahminlerde bulundun bir programdı. Her zaman ben soruları bilirdim abim yanımda, ' Zehra orada olmak o kadar kolay değil' derdi.
Oraya gittiğimde tam olarak ne olduğunu anladım. Gerçekten inanılmaz bir platform. Çok heyecan verici ve bildiğini unutturan bir yer.
Volkan Demirel'i koymamızın nedeni, oradan kazandığım tutarı Hatay'da benim hayranım olan Ceren'in takımına bağışta bulunmak istedim.
Volkan abi de bu zamana kadar Hatay için çok fazla yardım yapıp gecesini gündüzüne katmış birisi. Onun da yardımının olması onu da çok mutlu eder diye düşündüm. İyi ki de koyduk çünkü benim futbol oynayan hiçbir bilgim yok. Gerçekten hatta arkadaşlarım, 'Nasıl bilemezsin?' dedi.
Asla futbolla alakalı bir bilgim yok. Volkan abinin de jokerlerde olması benim için çok iyi oldu. Çok güzel bir işe imza attık.
Dilerim orada gelecek vadeden küçük kız çocuklarımızın elinden tutup, bir nebze de olsa yardım edebilmişizdir.
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