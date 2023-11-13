Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde SC Potsdam deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Almanya'nın SC Potsdam ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
MBS Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında geçen hafta Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini evinde 3-0 mağlup etti.
Geçen sezon VakıfBank'la aynı grupta yer alan ve üst tura yükselemeyen SC Potsdam, ilk maçında Polonya ekibi Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0'la geçti.
Müsabakayı Belçika Voleybol Federasyonundan Wim Cambre ile Finlandiya Voleybol Federasyonundan Kenneth Aro yönetecek