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Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde SC Potsdam deplasmanında

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, 14 Kasım Salı günü SC Potsdam'a'a konuk olacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 10:29
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Fenerbahçe Opet CEV Şampiyonlar Ligi'nde SC Potsdam deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Almanya'nın SC Potsdam ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

MBS Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında geçen hafta Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibini evinde 3-0 mağlup etti.

Geçen sezon VakıfBank'la aynı grupta yer alan ve üst tura yükselemeyen SC Potsdam, ilk maçında Polonya ekibi Grot Budowlani'yi deplasmanda 3-0'la geçti.

Müsabakayı Belçika Voleybol Federasyonundan Wim Cambre ile Finlandiya Voleybol Federasyonundan Kenneth Aro yönetecek

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