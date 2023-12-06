VakıfBank 3-1 Jedinstvo Stara Pazova | MAÇ SONUCU

Son 2 yılın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, 2023-2024 sezonu A Grubu 4. maçında Jedinstvo Stara Pazova'yı ağırladı. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazanarak grupta 3. galibiyetine ulaştı.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadelenin ilk setini kazanan 25-22 ile VakıfBank oldu. İkinci seti 25-21 konuk ekip alırken; üçüncü seti 25-19 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar yeniden öne geçti. VakıfBank, son seti de 25-17 aldı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

VakıfBank'ta karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Gabi 23 sayıyla günün en skorer ismi oldu. Jordan Thompson 17 sayı kaydederken; Ali Frantti ise 16 sayıyla çift hanelere ulaştı.

GIOVANNI GUIDETTI: "TAKIM İYİ MÜCADELE ETTİ

Karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Giovanni Guidetti, "Bu maçın ardından Çin'e seyahat edeceğiz. Bu maçın hazırlıklarını da buna göre yaptık. Set vermememiz lazımdı ancak yine de olumlu şeyler de gördüm. Takım iyi mücadele etti. Şimdi aklımızda Çin'deki Kulüpler Dünya Şampiyonası var" dedi.

GABI: "ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"&NBSP;

VakıfBank Kaptanı Gabi ise, "Önemli bir galibiyetti. Bugün rakibimiz çok iyi oynadı. Bizim için Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde iyi bir hazırlık oldu. Hala geliştirecek çok şeyimiz olduğunu biliyoruz. Şimdi Kulüpler Dünya Şampiyonası kupasını evimize getirmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

VakıfBank bu mücadelenin ardından, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için Çin'e seyahat edecek. Sarı-siyahlılar, 5. dünya şampiyonluğu için ilk maçına 13 Aralık Çarşamba günü Sport Center Women's Club karşısında çıkacak.