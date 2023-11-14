VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jedinstvo'nın rakibi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü Sırbistan'ın Jedinstvo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Ruma'da bulunan Sportsko Poslovni Centar'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Sarı-siyahlı ekip grupta oynadığı ilk maçında geçen hafta Fransız ekibi Volley Mulhouse Alsace'ı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Sırbistan temsilcisi Jedinstvo ise İtalya deplasmanında Allianz Vero Volley'e 3-0 kaybetti.
Müsabakayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Alexandros Mylonakis ve Hırvatistan Voleybol Federasyonundan Bruno Muha yönetecek.