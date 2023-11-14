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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jedinstvo'nın rakibi

Son dakika spor haberleri... CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz VakıfBank, 15 Kasım Çarşamba günü A Grubu ikinci karşılaşmasında Jedinstvo'ya konuk olacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 11:00
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VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jedinstvo'nın rakibi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü Sırbistan'ın Jedinstvo ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Ruma'da bulunan Sportsko Poslovni Centar'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Sarı-siyahlı ekip grupta oynadığı ilk maçında geçen hafta Fransız ekibi Volley Mulhouse Alsace'ı 3-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Sırbistan temsilcisi Jedinstvo ise İtalya deplasmanında Allianz Vero Volley'e 3-0 kaybetti.

Müsabakayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Alexandros Mylonakis ve Hırvatistan Voleybol Federasyonundan Bruno Muha yönetecek.

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