VakıfBank 3-0 Volley Mullhouse Alsace (MAÇ SONUCU ÖZET)

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 yendi.
VakıfBank, gruptaki ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova ile 15 Kasım'da karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti (Ayça Aykaç, Karutasu, Van Aalen)
Volley Mulhouse Alsace: Van Avermaet, Mayer, Winters, Legros, Tchoudjang-Nana, Snyder (Soldner, Siftar, Danard-Selosse, Sager-Weider)
Setler: 25-22, 25-13, 29-27
Süre: 88 dakika (27, 22, 39)