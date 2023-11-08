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VakıfBank 3-0 Volley Mullhouse Alsace (MAÇ SONUCU ÖZET)

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 yendi. VakıfBank, gruptaki ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova ile 15 Kasım'da karşılaşacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 22:41
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VakıfBank 3-0 Volley Mullhouse Alsace (MAÇ SONUCU ÖZET)

CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 yendi.

VakıfBank, gruptaki ikinci maçında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova ile 15 Kasım'da karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti (Ayça Aykaç, Karutasu, Van Aalen)

Volley Mulhouse Alsace: Van Avermaet, Mayer, Winters, Legros, Tchoudjang-Nana, Snyder (Soldner, Siftar, Danard-Selosse, Sager-Weider)

Setler: 25-22, 25-13, 29-27

Süre: 88 dakika (27, 22, 39)

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