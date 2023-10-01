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Slovenya-Türkiye: 3-0 | MAÇ SONUCU (2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri)

Son dakika spor haberleri... 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri kapsamında ilk maçında Sırbistan'ı yenen Filenin Efeleri, ikinci müsabakasında Slovenya'ya karşı kaybetti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 08:01
Slovenya-Türkiye: 3-0 | MAÇ SONUCU (2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri)

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

Çekişmeli geçen ilk iki seti 28-26 ve 30-28'lik skorlarla kazanan Slovenya, 2-0 öne geçti.

Üçüncü setin genelinde üstün bir oyun ortaya koyan Slovenya, farkı 6 sayıya (20-14) kadar çıkardı. Ay-yıldızlı ekip, maçın son bölümünde farkı 2'ye (23-21) indirse de seti 25-22, karşılamayı da 3-0 kaybetti.

Slovenya'dan Rok Mozic, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. A Milli Takım'da ise Adis Lagumdzija 16, Mirza Lagumdzija 14 sayıyla öne çıktı.

Bu sonuçla grupta Slovenya 2'de 2 yaparken, milliler ilk mağlubiyetini aldı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü TSİ 10.00'da ABD ile karşılaşacak.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

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