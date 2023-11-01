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Arkas Spor 3 - 0 Mursa Osijek (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 CEV Kupası 32’li Finaller Turu ikinci maçında Arkas Spor, sahasında Hırvatistan'ın Mursa Osijek takımını konuk etti. İzmir ekibi rakibini set vermeden mağlup ederek son 32 turuna kaldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 22:57
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Arkas Spor 3 - 0 Mursa Osijek (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arkas Spor, 2024 CEV Kupası 32'li Finaller Turu ikinci maçında sahasında Hırvatistan'ın Mursa Osijek takımını 3-0 (25-21, 25-13, 25-19) mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta Hırvatistan'da oynanan karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılan Arkas Spor, adını son 32 turuna yazdırdı.

İzmir ekibi, CEV Kupası son 32 turunda Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu 6. Grup dördüncüsü ile eşleşecek.

Hakemler: Eldar Aliyev (Azerbaycan), Arzu Uzatöz (Türkiye)

Arkas Spor: Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Canham, Mirza Lagumdzija, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Nicholas Hoag, Burutay Subaşı, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk, Emre Çevik)

Mursa Osijek: Danilo Vukuvic, Gabrijel İvancic, İvan Dirlic, Ante Giljanovic, Paul Marquez Viloria, Sten Perillus (Busak Vidakovic, Tibor Verasto, Ivan Dugandz)

Setler: 25-21, 25-13, 25-19

Süre: 73 dakika (27, 20, 26)

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