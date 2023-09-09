Yeni başlıyoruz

Büyük bir başarı kazandıklarını belirten Santarelli, "Yarın yine bizin için önemli bir zorluk başlayacak" diyerek olimpiyatları işaret etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Davide Santarelli, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'ye ilk geldiğinde voleybola olan tutkuyu fark ettiğini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "İnsanların inanılmaz bir ilgisi var. Beklediklerimle karşılaştığımı söyleyebilirim. Tutkunun yanında baskıyı da hissettik. Benim için de en önemli zorluk bu başarı baskısı oldu. Ama takımla birlikte başardık. Yarın yine bizim için önemli bir zorluk başlayacak. Oyuncuları tanıdıkça başarı daha kolay oldu. Yeni hedeflerimiz var" dedi.
Büyükbir başarı kazandıklarını belirten Santarelli, "Yarın yine bizin için önemli bir zorluk başlayacak" diyerek olimpiyatları işaret etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Davide Santarelli, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'ye ilk geldiğinde voleybola olan tutkuyu fark ettiğini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "İnsanların inanılmaz bir ilgisi var. Beklediklerimle karşılaştığımı söyleyebilirim. Tutkunun yanında baskıyı da hissettik. Benim için de en önemli zorluk bu başarı baskısı oldu. Ama takımla birlikte başardık. Yarın yine bizim için önemli bir zorluk başlayacak. Oyuncuları tanıdıkça başarı daha kolay oldu. Yeni hedeflerimiz var" dedi.