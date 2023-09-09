Haberler Voleybol Yolunuz açık olsun

Yolunuz açık olsun

Dünyanın zirvesinde olan ay-yıldızlılar, 16-24 Eylül’de Olimpiyat Elemeri için Japonya’ya gidecek. Millilerin ilk rakibi ise 16 Eylül’de Porto Riko...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Yolunuz açık olsun

Türk voleybol tarihine damga vuran Filenin Sultanları, yeni bir tarih yazma peşinde... Önce Milletler Ligi ardından Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan ay-yıldızlılar, rotasını 2024 Paris Olimpiyatlarına çevirdi. Voleybolda dünya 1 numarası olan milliler, 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele etmek için Japonya'ya gidecek. Filenin Sultanları bu aşamayı da kayıpsız geçerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

BÜYÜK BİR ŞANSI DAHA VAR

Grup aşamasında B Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar ilk maçına ise 16 Eylül'de Porto Riko karşısında çıkacak. Gruplarında ilk ikiye giren takımların 'Paris 2024' vizesi alacağı turnuvada millilerin büyük bir şansı daha bulunuyor. Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, yerini koruması halinde yine olimpiyatlara katılacak.

DİĞER
Demet Şener'in oğlu Ömer babasının izinden gidiyor! Kendini oğluna adadı… Oğluyla birlikte İbrahim Kutluay'da transfer olmuş!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte ele alınacak konular
F.Bahçe'ye Van de Beek müjdesi!
G.Saray'da iki yıldıza zam kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Filenin Sultanları Japonya'ya gitti!
Bileği bükülmüyor
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" 08:16
Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" 07:32
Brezilyalı Bitello Aslan'a Brezilyalı Bitello Aslan'a 07:05
Bakan Bak tribünde Bakan Bak tribünde 01:41
Ümitler kaybetti Ümitler kaybetti 01:40
Böyle gitmez Böyle gitmez 01:38
Daha Eski
Sergenler Bertuğlar! Sergenler Bertuğlar! 01:37
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:25
Eskişehir'de büyük coşku Eskişehir'de büyük coşku 01:24
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:23
Her şeyi yaptık Her şeyi yaptık 01:23
Kuntz'un yanlışları Kuntz'un yanlışları 01:21