Yolunuz açık olsun

Türk voleybol tarihine damga vuran Filenin Sultanları, yeni bir tarih yazma peşinde... Önce Milletler Ligi ardından Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan ay-yıldızlılar, rotasını 2024 Paris Olimpiyatlarına çevirdi. Voleybolda dünya 1 numarası olan milliler, 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele etmek için Japonya'ya gidecek. Filenin Sultanları bu aşamayı da kayıpsız geçerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

BÜYÜK BİR ŞANSI DAHA VAR

Grup aşamasında B Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar ilk maçına ise 16 Eylül'de Porto Riko karşısında çıkacak. Gruplarında ilk ikiye giren takımların 'Paris 2024' vizesi alacağı turnuvada millilerin büyük bir şansı daha bulunuyor. Dünya 1 numarası olan Filenin Sultanları, yerini koruması halinde yine olimpiyatlara katılacak.