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Filenin Efeleri Slovenya ile kritik maça çıkacak!

Son dakika spor haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Slovenya ile karşılaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 11:54 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 11:56
Filenin Efeleri Slovenya ile kritik maça çıkacak!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda yarın Slovenya ile karşılaşacak.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Son 16 Turu'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın TSİ 17.30'da Bulgaristan'ın Varna şehrinde bulunan Palace of Culture and Sports Varna'da Slovenya ile karşılaşacak.

Filenin Efeleri, D Grubu'nda Fransa, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve İsrail ile mücadele ederken, grubu 8 puanla 4. sırada tamamladı. Slovenya ise B Grubu'nu 5'te 5 ile bitirerek gruptan çıktı.

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