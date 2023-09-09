Biz voleybol ülkesiyiz!

Son yıllarda 'Voleybol ülkesi' olduğunu kanıtlayan Türkiye'nin bu alandaki başarısı ilmek ilmek işleyerek geldi. Avrupa'nın en gözde organizasyonunda 5 kez üst üste yarı finale çıkan Filenin Sultanları, son 3 yılın ikisinde ise finale kaldı. 2019'da finalde kaybettiği Sırbistan'ı bu kez deviren milliler, Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ayyıldızlılar, 3. defa boy gösterdiği finalde tarihi bir başarı yakalayarak Türkiye'yi sevince boğdu.
Sonyıllarda 'Voleybol ülkesi' olduğunu kanıtlayan Türkiye'nin bu alandaki başarısı ilmek ilmek işleyerek geldi. Avrupa'nın en gözde organizasyonunda 5 kez üst üste yarı finale çıkan Filenin Sultanları, son 3 yılın ikisinde ise finale kaldı. 2019'da finalde kaybettiği Sırbistan'ı bu kez deviren milliler, Avrupa'nın zirvesine çıktı. Ayyıldızlılar, 3. defa boy gösterdiği finalde tarihi bir başarı yakalayarak Türkiye'yi sevince boğdu.