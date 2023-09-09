Haberler Voleybol Hande: Emeklerin karşılığını aldık

Hande: Emeklerin karşılığını aldık

Milli takımın başarılı oyuncusu Hande Baladın da savunma performansını değerlendirdi. Genç oyuncu, "Bu tarz maçları oynarken enerjimiz sonsuz oluyor. Hepimiz hırslı oyuncularız. Tek düşündüğüm şey 'Topu yere düşüremem' oluyor. Bu zamana kadar önemli tecrübe kazandık. Çok uzun zamandır beraber oynuyoruz. Herkes bireysel olarak kendini geliştirdi. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık" diye konuştu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Hande: Emeklerin karşılığını aldık
Milli takımın başarılı oyuncusu Hande Baladın da savunma performansını değerlendirdi. Genç oyuncu, "Bu tarz maçları oynarken enerjimiz sonsuz oluyor. Hepimiz hırslı oyuncularız. Tek düşündüğüm şey 'Topu yere düşüremem' oluyor. Bu zamana kadar önemli tecrübe kazandık. Çok uzun zamandır beraber oynuyoruz. Herkes bireysel olarak kendini geliştirdi. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık" diye konuştu.
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