Hande: Emeklerin karşılığını aldık

Milli takımın başarılı oyuncusu Hande Baladın da savunma performansını değerlendirdi. Genç oyuncu, "Bu tarz maçları oynarken enerjimiz sonsuz oluyor. Hepimiz hırslı oyuncularız. Tek düşündüğüm şey 'Topu yere düşüremem' oluyor. Bu zamana kadar önemli tecrübe kazandık. Çok uzun zamandır beraber oynuyoruz. Herkes bireysel olarak kendini geliştirdi. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık" diye konuştu.
Millitakımın başarılı oyuncusu Hande Baladın da savunma performansını değerlendirdi. Genç oyuncu, "Bu tarz maçları oynarken enerjimiz sonsuz oluyor. Hepimiz hırslı oyuncularız. Tek düşündüğüm şey 'Topu yere düşüremem' oluyor. Bu zamana kadar önemli tecrübe kazandık. Çok uzun zamandır beraber oynuyoruz. Herkes bireysel olarak kendini geliştirdi. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık" diye konuştu.