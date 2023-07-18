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En değerlisi Melisa Vargas

Turnuva için yapılan oylamalarda milliler, bireysel ödülleri de topladı. "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi. Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
En değerlisi Melisa Vargas
Turnuva için yapılan oylamalarda milliler, bireysel ödülleri de topladı. "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi. Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.
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