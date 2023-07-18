En değerlisi Melisa Vargas

Turnuva için yapılan oylamalarda milliler, bireysel ödülleri de topladı. "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi. Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.
Turnuvaiçin yapılan oylamalarda milliler, bireysel ödülleri de topladı. "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi. Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından milli oyuncular, salonda büyük sevinç yaşadı.