Hayalden öte!

TBF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, cumhuriyetin 100. yılında bu kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti. Üstündağ "Camiamla ve ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek" dedi. Başantrenör Santarelli ise "Bu kadar oyuncu bu hedef için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular olağanüstü" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar da "Bu tarihi yazan ekibin arasında bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.
TBF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, cumhuriyetin 100. yılında bu kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti. Üstündağ "Camiamla ve ülkemle gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamı gelecek" dedi. Başantrenör Santarelli ise "Bu kadar oyuncu bu hedef için çalıştı. Buraya geldiğimde bunu hayal edemezdim. Şu anda birlikte çalıştığım oyuncular olağanüstü" ifadelerini kullandı. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar da "Bu tarihi yazan ekibin arasında bulunduğum için çok mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.