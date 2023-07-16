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Sultanlar tarih yazıyor

Milletler Ligi Finalleri’nde üst üste 5. kez adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları, dünya sıralamasında da zirveye doğru ilerliyor. İki basamak daha yükselen ay-yıldızlılar, 349.5 puanla ilk kez üçüncü sıraya çıkmayı başardı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Sultanlar tarih yazıyor

Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi performansıyla bir kez daha kalitesini ortaya koydu. Ay-yıldızlılar, son şampiyon İtalya'yı 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı. Bu sırada Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadın Milli Takımlar dünya sıralamasını güncelledi. Filenin Sultanları, 11.59 puan daha ekleyerek 349.5'a ulaşmayı başararak tarihinde en başarılı olduğu dönemi yaşadı.

İTALYA'YI TAKİP EDİYOR

İki basamak daha atlayan ay-yıldızlılar, ilk kez üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı. Dünyanın en iyi takımlarının olduğu listede ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor. 375 puanlı ABD'yi İtalya takip ediyor. 354 puanlı İtalyanlar'ın peşinde ise 349.5 ile Filenin Sultanları yer alıyor. Son dönemde uluslararası turnuvalarda başarılı performans gösteren milliler, gözünü artık zirveye dikti

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