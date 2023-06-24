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Arina Federovtseva'dan flaş sözler! "Futbolcular mesaj atıyor"

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe Opet'in başarılı voleybolcusu Arina Federovtseva, Rus basınına verdiği röportajda futbolculardan çok fazla mesaj aldığını açıkladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 14:48
Arina Federovtseva'dan flaş sözler! "Futbolcular mesaj atıyor"

Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet'ten Arina Fedorovtseva yeni açıklamaları ile gündeme geldi. 19 yaşındaki genç voleybolcu, futbolcuların kendisine kahve teklifinde bulunduğunu söyledi. Ayrıca Rus voleybolcu, evlenme teklifleri nedeniyle yüzük takmaya başladığını itiraf etti.

"ÜN DİKKATİMİ DAĞITMIYOR"

Hürriyet'in aktardığı habere göre Arina Federovtseva, Rusya'da bir televizyon kanalına konuk oldu. Programda kariyerinden ve özel hayatından bahseden Rus voleybolcu kendisine yöneltilen "Türkiye'de birçok hayranın var, bu ün seni bunaltmıyor mu?" sorusuna "Benim dikkatimi dağıtmıyor çünkü biliyorsunuz ki asıl önemli olan düzgün bir şekilde önceliklerinizi belirlemek. Voleybol benim için her zaman ilk sırada yer alıyor. Şu anda voleybola odaklanmış durumdayım. Bu nedenle bu durum dikkatimi dağıtmıyor" yanıtını verdi.

"FUTBOLCULAR MESAJ ATIYOR"

Arina Federovtseva, program sunucusunun kendisine kahve teklifinde bulunan futbolculardan bahsetmesi üzerine ise "Evet mesaj atıyorlar ve bu kadar. Her şeyin bir zamanı var. Şu an için sadece voleybol ve bu harika" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER BANA EVLENME TEKLİF EDİYOR"

Arina Federovtseva, geçtiğimiz yıl da Türkler hakkındaki açıklamaları ile gündeme gelmişti. Türk erkeklerinin kendisine evlenme teklifi ettiğini söyleyen genç voleybolcu bu konuda şu ifadeleri kullandı:

Bana sosyal medyadan sık sık ne kadar güzel olduğumu söyleyip kahve içmeye davet ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden beri çok fazla evlenme teklifi aldım.

Aldığı evlilik tekliflerinin ardından ailesinin kendisine verdiği yüzüğü takmaya başladığını anlatan Federovtseva, Fenerbahçe medya gününde yüzüğü görenlerin çok üzüldüğünü de belirtti.

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