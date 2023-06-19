Sultanlar geçit vermedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. Melissa Vargas 30 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Hong Kong'daki ikinci hafta maçlarına 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan milliler, Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Kanada'yı 3-0'la geçen ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti zaferiyle 6. galibiyetine ulaştı.

FİNALLER 12-16 TEMMUZ'DA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ligin üçüncü haftasında 28 Haziran-2 Temmuz'da Tayland'da mücadele edecek. Üç haftada puan cetvelinde ilk 8'de olan takımlar finale yükselecek. Finaller 12-16 Temmuz'da ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenecek. Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etti.