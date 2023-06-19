Filenin Efeleri rakip tanımadı

Son olarak Danimarka'yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Milli Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nu lider tamamladı. Filenin Efeleri, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakalarını 24-25 Haziran 2023 tarihlerinde Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak. Hırvatistan, Çekya ve Ukrayna'nın yer alacağı dörtlü finalde millilerimizin rakibi, gruplarda oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak. Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi biletinin sahibi olacak.