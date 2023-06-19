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Bursa BŞB'den Okello bombası

AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Bursa Büyükşehir Belediyesi, transferde önemli bir isimle anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlılar, Uganda Milli Takımının pasör çaprazı Daudi Okello'yla el sıkıştı. 28 yaşındaki oyuncu ülkemizde daha önce G.Saray, Plevne ve Spor Toto formaları giymişti. Okello, Endonezya'da Jakarta formasıyla 2023 Asya Kulüpler Kupası ikinciliği yaşamıştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Bursa BŞB'den Okello bombası
AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Bursa Büyükşehir Belediyesi, transferde önemli bir isimle anlaşma sağladı. Yeşil-beyazlılar, Uganda Milli Takımının pasör çaprazı Daudi Okello'yla el sıkıştı. 28 yaşındaki oyuncu ülkemizde daha önce G.Saray, Plevne ve Spor Toto formaları giymişti. Okello, Endonezya'da Jakarta formasıyla 2023 Asya Kulüpler Kupası ikinciliği yaşamıştı.
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