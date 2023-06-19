Buket Gülübay Macaristan’da

Vakıfbank'tan ayrılan Buket Gülübay'ın yeni durağı Macaristan oldu. 24 yaşındaki pasör, Vasas Obuda'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Vakıfbank'ta yetişen Buket, Yeşilyurt'ta da kiralık olarak oynadı. Sarı-siyahlılar, "Her yaş kategorisinde forma giyen ve sayısız başarılara birlikte imza attığımız Buket Gülübay'a kısa süreliğine veda ediyoruz" ifadeleriyle geçtiğimiz ay bu ayrılığı duyurmuştu.
Vakıfbank'tan ayrılan Buket Gülübay'ın yeni durağı Macaristan oldu. 24 yaşındaki pasör, Vasas Obuda'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Vakıfbank'ta yetişen Buket, Yeşilyurt'ta da kiralık olarak oynadı. Sarı-siyahlılar, "Her yaş kategorisinde forma giyen ve sayısız başarılara birlikte imza attığımız Buket Gülübay'a kısa süreliğine veda ediyoruz" ifadeleriyle geçtiğimiz ay bu ayrılığı duyurmuştu.