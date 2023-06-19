Altekma’da Matmeriçli gitti

Efeler Ligi'ne veda eden Altekma'da başantrenör Levent Matmeriçli ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "8 yıldır başarıyla görev yapan Levent Matmeriçli'ye yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kulandıldı. Uzun yıllar Altekma'da görev yapan Matmeriçli, U22 Erkek Voleybol Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.
Efeler Ligi'ne veda eden Altekma'da başantrenör Levent Matmeriçli ile yollar ayrıldı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "8 yıldır başarıyla görev yapan Levent Matmeriçli'ye yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kulandıldı. Uzun yıllar Altekma'da görev yapan Matmeriçli, U22 Erkek Voleybol Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı.