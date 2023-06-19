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Amerika’dan Brezilya’ya şok

Milletler Ligi'nde haftanın en önemli mücadelesinde ABD ile Brezilya karşılaştı. ABD, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik set sonuçlarıyla 3-0 kazandı. 7. galibiyetini alan ABD, Polonya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. 1 mağlubiyeti olan ABD, toplamda 23 set alırken 10'unu kaybetti. Brezilya ise haftanın kritik maçında 2. yenilgisini yaşadı. 6 galibiyeti bulunan Sambacılar, grupta 5. sırada bulunuyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Amerika’dan Brezilya’ya şok
Milletler Ligi'nde haftanın en önemli mücadelesinde ABD ile Brezilya karşılaştı. ABD, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik set sonuçlarıyla 3-0 kazandı. 7. galibiyetini alan ABD, Polonya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. 1 mağlubiyeti olan ABD, toplamda 23 set alırken 10'unu kaybetti. Brezilya ise haftanın kritik maçında 2. yenilgisini yaşadı. 6 galibiyeti bulunan Sambacılar, grupta 5. sırada bulunuyor.
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