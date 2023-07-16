Çin - Türkiye maçı CANLI İZLE | FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali

FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Çin ile karşı karşıya geliyor.
Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa uzanmak istiyor. Çin - Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
FIVB Milletler Ligi finalinde Çin - Türkiye maçı 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü, TSİ 01.30'da başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanıyor.