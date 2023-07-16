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Çin - Türkiye maçı CANLI İZLE | FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız ile Çin, FIVB Milletler Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları kritik maçı kazanarak Milletler Ligi şampiyonu olmak istiyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 02:20
Çin - Türkiye maçı CANLI İZLE | FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali

FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Çin ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa uzanmak istiyor. Çin - Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ÇİN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin - Türkiye maçı 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü, TSİ 01.30'da başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanıyor.

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