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Eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken son yolculuğuna uğurlandı

Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken, son yolculuğuna uğurlandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 23:26
Eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Beykoz Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alpaslan, TVF Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay ile voleybol camiasından çok sayıda isim katıldı.

Muhammet Görken'in cenazesi, namazın ardından Beykoz Yalıköy Gazi Yunus Mezarlığı'na defnedildi.

MSA hastalığıyla mücadele eden Muhammet Görken, 18 Şubat'ta vefat etmişti.

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