A Milli Voleybol takımlarının maç programı belli oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre erkekler ve kadınlar 2023 Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu.

Filenin Sultanları Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada C Grubunda bulunurken, maçlarını Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynayacak. Filenin Efeleri ise İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail'in ev sahipliğinde 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada D Grubu'nda yer alırken, müsabakalarını İsrail'in Tel Aviv kentinde oynayacak.

KADIN VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI'NIN PROGRAMI

18 Ağustos: Türkiye - İsveç



20 Ağustos: Türkiye - Azerbaycan



21 Ağustos: Türkiye - Çekya



23 Ağustos: Türkiye - Yunanistan



24 Ağustos: Türkiye - Almanya





ERKEK VOLEYBOL MİLLİ TAKIMI PROGRAMI



30 Ağustos: Türkiye - Fransa



1 Eylül: Türkiye - Romanya



2 Eylül: Türkiye - Yunanistan



4 Eylül: Türkiye - Portekiz



5 Eylül: Türkiye-İsrail

