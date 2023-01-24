Halkbank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'nde liderliğe zirveye inancı tam

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi takımın liberoları Volkan Döne ve Deviz İvgen maç için görüşlerini aktardı.

Bu yılın en önemli maçına çıkacaklarını belirten Volkan Döne, "İnanıyorum ki taraftarımız sahaya çıktığımız andan itibaren, son düdük çalana kadar bizi destekleyecek. Hebar'ın ne denli zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Hebar'ı yenerek grup birincisi olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Arkadaşlarıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Deniz İvgen ise Hebar'ı iyi tanıdıklarına dikkati çekerek, "Bizim hedeflerimiz var. Finale kadar gitmek istiyoruz. O nedenle Hebar müsabakasını önemli bir maç olarak değerlendiriyoruz. Tek düşüncemiz galibiyet. Seyircimizin önünde iyi oynayarak başaracağız, inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.