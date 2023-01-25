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Halkbank Hebar 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcilerimizden Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik’u 3-0'lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 20:32
Halkbank Hebar 3-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir başarıya imza attı. Temsilcimiz, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanan karşılaşmada, Bulgaristan ekibi Hebar Pazardzhik'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Chantal Kaiser (Fransa)

Halkbank: Doğukan Ulu, Nimir Abdel-Aziz, Yiğit Gülmezoğlu, Marko Matic, Micah Ma'a, Nicolas Bruno, Deniz İvgen, (L), Volkan Döne (L) (Aslan Ekşi, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk)

Hebar Pazardzhik: Massari, Nikolov, Sabbi, Aleksiev, Petkov, Tusch, Karakashev (L) Salparov (L) (Shekerdzhiev, Lapkov, Simeonov, Dimitrov, Latunov)

Setler: 25-22, 27-25, 25-19

Süre: 82 Dakika (27 31 24)

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