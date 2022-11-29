Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Chenois (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray sahasında kayıp!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Chenois'e 3-2 yenildi.
Karşılaşmanın rövanşı 14 Aralık Çarşamba günü İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Miroslav Juracek (Slovakya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)
Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergün, Yasin Aydın, Selim Kalaycı)
Chenois: Uruena, Brzakovic, Simonin, Radic, Rey, Johann Ramme (Fischer, Djokic, Jucker, Eccher)
Setler: 22-25, 26-24, 25-23, 19-25, 13-15
Süre: 130 dakika (28, 26, 33, 27, 16)