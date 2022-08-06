Haberler Voleybol Eda Erdem: Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz

Eda Erdem: Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar hazırlara dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde önce Fransa ardından Amerika kamplarımız olacak. Orada hazırlık maçları oynayacağız. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi görerek, daha fazla çalışıp, şampiyonaya en hazır şekilde gitmek istiyoruz." dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 15:38
Eda Erdem: Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdüklerini söyledi.

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Kısa bir tatil arasının ardından 27 Temmuz'dan itibaren şampiyona hazırlıklarına başladıklarını aktaran ay-yıldızlı başarılı voleybolcu Eda, "Yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçiriyoruz. Günde çift antrenmanla şampiyona çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde önce Fransa ardından Amerika kamplarımız olacak. Orada hazırlık maçları oynayacağız. Bu karşılaşmalarda eksiklerimizi görerek, daha fazla çalışıp, şampiyonaya en hazır şekilde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'in gözbebeğiydi, Okan Buruk 'gitsin' dedi! Galatasaray'da 6 yolcu birden
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıdaya sıkı takip! Vatandaşın sağlığıyla oynayan 24 işletmeye faaliyetten men
Beşiktaşlı yıldıza teklif! Ayrılık...
Duarte'den Jesus, G.Saray ve Trabzonspor itirafı! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eda Erdem Dünya Şampiyonası hazırlık sürecini değerlendirdi!
Özbay Dünya Şampiyonası hazırlıklarını değerlendirdi!
Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?
KPSS NE ZAMAN? | KPSS için yeni tarih belli oldu mu?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? 15:07
Bomba patladı! Cimbom'un yıldızları aynı uçakta geliyor Bomba patladı! Cimbom'un yıldızları aynı uçakta geliyor 14:25
Fırtına'nın gündemindeydi! Yeni adresi belli oldu Fırtına'nın gündemindeydi! Yeni adresi belli oldu 14:23
Preston - Hull City maçı saat kaçta? Preston - Hull City maçı saat kaçta? 14:23
Beşiktaşlı yıldıza teklif! Ayrılık... Beşiktaşlı yıldıza teklif! Ayrılık... 14:20
Eda Erdem Dünya Şampiyonası hazırlık sürecini değerlendirdi! Eda Erdem Dünya Şampiyonası hazırlık sürecini değerlendirdi! 14:11
Daha Eski
Duarte'den Jesus, G.Saray ve Trabzonspor itirafı! Transfer... Duarte'den Jesus, G.Saray ve Trabzonspor itirafı! Transfer... 13:53
Strasbourg - Monaco maçı saat kaçta? Strasbourg - Monaco maçı saat kaçta? 12:36
Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu 12:28
Brezilya'dan 2 transfer için itiraf geldi! Meğer Jesus... Brezilya'dan 2 transfer için itiraf geldi! Meğer Jesus... 12:25
Clermont - PSG maçı saat kaçta? Clermont - PSG maçı saat kaçta? 12:21
Cimbom eski yıldızı ile tekrar görüşüyor! İşte o isim Cimbom eski yıldızı ile tekrar görüşüyor! İşte o isim 12:15