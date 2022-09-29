Haberler Voleybol TÜRKİYE HIRVATİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

TÜRKİYE HIRVATİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

FIVB Dünya Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Filenin Sultanları, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Son olarak Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşan ve kazanan Filenin Sultanları, Hırvatistan'ı yenerek 3. galibiyetini almak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? TRT SPOR CANLI İZLE

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:23 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 15:50
TÜRKİYE HIRVATİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Hırvatistan maçı 29 Eylül Perşembe günü saat 18:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

👉 TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI CANLI İZLE

DİĞER
Son dakika haberleri: Shakira'ya Pique sonrası bir darbe daha! 8 yıl hapis ihtimali ve olay sözler: "Salyaları akmaya başladı..."
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sarı oyuncağıyla Bebek'te asfaltı ağlattı! O aracın fiyatı dudak uçuklattı: "Bas gaza Yağmur bas gaza"
Batshuayi'den derbi sözleri! "Şansımız..."
Beşiktaş'a derbi öncesi iki müjde birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Efeler Ligi'nde 53. sezon Cuma günü başlıyor
Helal size kızlar
2022 KPSS Ön Lisans giriş belgesi sorgula
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KPSS Ön Lisans kaç dakika sürecek?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
“Çok zor bir maç olacak” “Çok zor bir maç olacak” 15:46
Jesus kararını verdi! İleri ikili onların Jesus kararını verdi! İleri ikili onların 15:40
Efeler Ligi'nde 53. sezon Cuma günü başlıyor Efeler Ligi'nde 53. sezon Cuma günü başlıyor 15:38
TÜRKİYE HIRVATİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE HIRVATİSTAN VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE 📺 15:23
Batshuayi'den derbi sözleri! "Şansımız..." Batshuayi'den derbi sözleri! "Şansımız..." 15:22
G.Saray Adana deplasmanı öncesi hız kesmiyor! G.Saray Adana deplasmanı öncesi hız kesmiyor! 15:21
Daha Eski
Chelsea'ye kardeş kulüp geliyor! Chelsea'ye kardeş kulüp geliyor! 15:04
Beşiktaş'a derbi öncesi iki müjde birden! Beşiktaş'a derbi öncesi iki müjde birden! 14:52
Barış Telli kadro dışı kaldı! Barış Telli kadro dışı kaldı! 14:40
Tam bir suç makinesi çıktı! Gasp, şantaj... Tam bir suç makinesi çıktı! Gasp, şantaj... 14:17
Trabzonspor Kayserispor maçına hazırlanıyor! Trabzonspor Kayserispor maçına hazırlanıyor! 14:02
Deniz Öncü Red Bull KTM Ajo'ya döndü! Deniz Öncü Red Bull KTM Ajo'ya döndü! 13:51