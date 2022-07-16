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TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE 🏐 | Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Türkiye voleybol maçı izle

FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, Tayland'ın ardından İtalya'yı da devirerek finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - İtalya maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00
TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE 🏐 | Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Türkiye voleybol maçı izle

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda İtalya ile yarı final müsabakasına çıkacak.

TVF Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen Filenin Sultanları, adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, Çin'i eleyerek yarı finale gelen son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı'nda oynanacak Türkiye - İtalya maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

🏐TÜRKİYE - İTALYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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