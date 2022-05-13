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Vakıfbank Kaptanı Melis Gürkaynak: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

VakıfBank Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi play-off serisi 5. ve son maçında Fenerbahçe’yi yendi ve şampiyonluğunu ilan etti. Vakıfbank Kaptanı Melis Gürkaynak, voleybol kariyerini noktalayacak olmasından dolayı kendini ağlamamak için zor tuttuğunu söyledi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:37
Vakıfbank Kaptanı Melis Gürkaynak: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Sultanlar Ligi play-off serisi 5. ve son maçında Fenerbahçe'yi setlerde 3-0 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ta Kaptan Melis Gürkaynak İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir seri olduğunu ifade eden Gürkaynak, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Sezon sonunda bu üst seviye maçları oynamak kolay değil. Türk voleybolu adına güzel bir sezon oldu, bütün lig çok keyifliydi. Bütün takımları tebrik ediyorum, mutluyuz" dedi.

"DAHA 10 GÜN VAR, AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ TUTUYORUM"

VakıfBank ile son maçına çıkan ve milli maçların ardından kariyerine nokta koyacak olan Gürkaynak, "Bu salonda son maçım. Milli takım ile Slovenya'ya gideceğiz. Sezon bitmiş olsaydı eminim daha fazla ağlıyordum. 10 gün var ve kendimi ağlamamak için tutmaya çalışıyorum. VakıfBank'a minnet borçluyum. Çocukluğum geçti, buraya veda etmek çok zor. Burası benim gerçekten ailem" ifadelerini kullandı.

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