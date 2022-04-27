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Pınar Deniz ile Zehra Güneş bir araya geldi!

Son dakika haberleri... Milli voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Genç voleybolcunun son olarak Yargı dizisi oyuncu kadrosunda bulunan Pınar Deniz ile yaptığı paylaşım gündeme geldi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 15:49
Pınar Deniz ile Zehra Güneş bir araya geldi!

Bugünlerde en çok takip edilen ve sevilen dizileri arasında yer alan "Yargı", günden güne ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz, rolünü üstelendiği Ceylin karakteriyle çok sevildi.

Pınar Deniz ile Zehra Güneş bir araya geldi!

Milli voleybolcu Zehra Güneş, kariyerine 12 yaşında voleybolla başladı ama şimdilerde sadece spor gündeminde değil, oynadığı reklam filmleriyle de gündeme gelirken, katıldığı programlarda dahi dikkatleri üzerine topluyor. Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan Güneş, yaptığı paylaşımında Pınar Deniz'le olan fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Pınar Deniz ile Zehra Güneş bir araya geldi!

BİR ARAYA GELDİLER

Son zamanların parlayan ünlü voleybolcusu Güneş, ekranların sevilen yüzü Pınar Deniz ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaşıma açtı.

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