Pınar Deniz ile Zehra Güneş bir araya geldi!

Bugünlerde en çok takip edilen ve sevilen dizileri arasında yer alan " Yargı ", günden güne ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin başarılı oyuncusu Pınar Deniz , rolünü üstelendiği Ceylin karakteriyle çok sevildi.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, kariyerine 12 yaşında voleybolla başladı ama şimdilerde sadece spor gündeminde değil, oynadığı reklam filmleriyle de gündeme gelirken, katıldığı programlarda dahi dikkatleri üzerine topluyor. Sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olan Güneş, yaptığı paylaşımında Pınar Deniz'le olan fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.