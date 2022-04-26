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Lucia Bosetti Çukurova’da

Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı flaş bir transfere imza attı. Adana temsilcisi, İtalyan milli smaçör Lucia Bosetti'yi kadrosuna kattı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 18:04
Lucia Bosetti Çukurova’da

Çukurova Belediyesi Spor Kulübü kadın voleybol takımı flaş bir transfere imza attı. Sultanlar Ligi'ne çıkarak adından söz ettiren Çukurova Belediyesi SK, transfer sezonunda da ses getirecek işlere imza atmaya başladı. Turuncu-mavili takım, uluslararası üne sahip İtalyan milli takımı smaçörü Lucia

BOSETTI'YE İMZA ATTIRDI
İtalya milli takımı formasıyla Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Bosetti, Bergamo formasıyla da Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldırdı. 2014-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen 1.75 boyundaki 33 yaşındaki İtalyan yıldızın Çukurova Belediyesi SK'ya imza atması büyük bir transfer başarısı olarak nitelendirildi.

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