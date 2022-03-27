VakıfBank set vermedi: 3-0

Setler 21-25, 16-25, 19- 25'lik sonuçlarla bitti. Fenerbahçe Opet de deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı (19-25, 11-25, 17-25) 3-0 mağlup etti. Bugün 13.30'da G.Saray-THY, 14.00'te Ankara-Sarıyer, 17.00'de Eczacıbaşı-Karayolları, K. Boru-Nilüfer, Yeşilyurt-Bolu var.

ASLAN KAZANDI

Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi'nde G.Saray, Altekma maçı nefes kesti. Cimbom, maçı 23-25, 25-14-25-17, 23-25 ve 15-11'lik sonuçlarla 3-2 yendi. Diğer sonuçlar şöyle oldu: Bursa BŞB-Tokat: 3-0, Ziraat-Solhan: 3-2, Kızıltepe- Avşar: 3-0, Sorgun-Cizre: 2-3.