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Mert Grup Sigorta Fenerbahçe Opet: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 16:25
Mert Grup Sigorta Fenerbahçe Opet: 0-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alpaslan, Ali Sarıkuzu

Mert Grup Sigorta: Canus Aydınoğluları, Paskova, Merve İkbal Albayrak, Lopez, Biryukova, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Ayça İsmailçebioğlu, Melek Erpin Erbuga, Merve Çepni)

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza, Buse Ünal, Beliz Baskır, Dicle Nur Babat, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)

Setler: 19-25, 11-25, 17-25

Süre: 69 dakika (24, 21, 24)

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