Şampiyon Aydın!

Kadınlar Balkan Kupası finalinde Sırbistan ekibi OK Jedinstvo'yu 3-0 yenen Aydın Büyükşehir Belediyespor, organizasyonu şampiyon tamamladı. İlk setten 25-19'luk üstünlükle ayrılan Ege ekibi, ikinci sette de üstün olan taraftı. Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci setten de 25-17'lik üstünlükle ayrılarak durumu 2-0'a getirdi. Temsilcimiz üçüncü sette de etkili oynadı.

RAHAT KAZANDI

Rakibine şans tanımayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 25-15'lik set sonucuyla mücadeleden 3-0'lık zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından büyüksevinç yaşayan Aydın ekibi, bu sonuçla CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya da hak kazandı. Öte yandan, kupanın üçüncülük maçında ise Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yarı finalde mağlup ettiği Romanya temsilcisi CSO Voluntari 2005, Yunanistan ekibi Aris'i 3-0 mağlup etti.