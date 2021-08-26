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Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Türkiye Çekya voleybol maçına sayılı günler kaldı... 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Sultanları, grubunu namağlup tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti. A Millilerin rakibi Çekya oldu. Peki, Türkiye-Çekya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 11:29
Türkiye Çekya voleybol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 8'li finallere yükselen A Milli Takım'ın rakibi Çekya oldu. D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

TÜRKİYE ÇEKYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak. Mücadelenin saati henüz belli olmazken karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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