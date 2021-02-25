Haberler Voleybol VakıfBank Polonya'da avantajı kaptı

Polonya'da avantajı kaptı

, ilk maçında Polonya ekibi 'yi deplasmanda 9-25, 15-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:40
VakıfBank Polonya'da avantajı kaptı

'nde üst üste 14'üncü galibiyetini elde eden sarı siyahlılar, rövanşta Chemik Police'yi 4 Mart Perşembe günü Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Öte yandan mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) sarı siyahlılar'ın orta oyuncusu seçildi.

SALON:
HAKEMLER: (Karadağ), (Polonya)
CHEMIK POLICE: Kowalewska, Grajber 3, Kakolewska 3, Brakocevic 12, Medrzyk 6, Baijens 5, Erwardt (L), Lukasik 3, Strantzali 1, Baldyga
VAKIFBANK: 3, 6, Zehra 14, 16, 7, 9, Ayça (L)
SETLER: 9-25, 15-25, 20-25
SÜRE: 69 dakika (19, 23, 69)

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