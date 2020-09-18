Eczacıbaşı Vitra 2-3 Fenerbahçe Opet | Voleybol maç sonuçları

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Birinci sete Eczacıbaşı VitrA etkili ataklarla başladı. Boskovic'in etkili oyununa Hande de smaçlarıyla katkı verdi ve ev sahibi ekip 8-4 öne geçti. Fenerbahçe Opet, Vargas'ın köşelerden ataklarla karşılık vermesine rağmen teknik molaya ev sahibi takım 12-9 üstün girdi. Taktik servisleri iyi kullanan ve savunmasıyla da rakibine üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-19 kazandı.

Maçın ikinci setine konuk ekip iyi başladı ve Bianka-Mhajlovic ikilisinin sayılarıyla 5-2 öne geçti. Eczacıbaşı VitrA, Hande ve Boskovic'in hücumdaki iyi oyunuyla 6-6 beraberliği sağlamasına rağmen Fenerbahçe Opet, teknik molayı 12-10 önde geçti. Oyunu bırakmayan Eczacıbaşı VitrA, 22-17 geriden gelip bir kez daha skoru eşitledi: 22-22. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen seti 27-25 kazanarak 2-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet, üçüncü sete de iyi başladı ve teknik molaya 12-7 önde girdi. Rakibinin basit hatalarını iyi kullanan sarı-lacivertli takım, bu seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Ev sahibi ekip, dördüncü setin başında 8-3 öne geçen Fenerbahçe Opet karşısında teknik molayı 12-11 önde geçmesini bildi. Konuk ekip, Vargas'ın smaç sayıları sonrası seti 25-22 kazandı maçta 2-2 eşitliği sağladı.

Maç boyunca yaşanan çekişme tie-break setinde sürdü. Eczacıbaşı VitrA, setin ilk bölümünü 8-7 önde geçtiyse de yaptığı servis hatalarının ardından Fenerbahçe Opet, tie-break setini 16-14 aldı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Metin Korkut

ECZACIBAŞI VİTRA: Thompson, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Mirkovic (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Ogbogu, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım)

FENERBAHÇE OPET: Naz Aydemir Akyol, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Bianka Busa, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Melis Yılmaz)

SETLER: 25-19, 27-25, 20-25, 22-25, 14-16

SÜRE: 140 dakika (29, 34, 27, 30, 20)